Le doute n’est pas permis ! “Y’en a marre”, qui jouait gros, vraiment gros, avec son pari de mobiliser 1 million de manifestants lors de son rassemblement à la Place de la Nation, a, finalement, a décroché son jackpot.

En effet, même si aucun instrument concret permettant de mesurer le nombre exact de manifestants n’est à notre portée de main, il n’en demeure pas moins que Fadel Barro et Cie ont pu réussir à drainer autour d’eux une foule extrêmement nombreuse.

Et par la magie d’un raccourci rapide, on pourrait dire que “Y’en a marre” a pu mobiliser un million de personnes. Du coup, le Mouvement citoyen a réussi ce que nul n’aurait crû possible : relever son défi fou, consistant à remplir l’imposante Place de la Nation.

“Y’en a marre” peut d’autant plus afficher un large sourire, avec le V de la victoire, au terme de son rassemblement, qu’il avait mis en jeu sa crédibilité et son capital de sympathie auprès des populations.

Dans la mesure où beaucoup avaient parié que Fadel Barro, Thiatt, Kilifeu et leurs camarades “Y’en a marristes” étaient en perte de vitesse, de notoriété et que les Dakarois ne se seraient pas déplacés à la Place de la Nation. Histoire de répondre à l’invite à leur faite.

Mais erreur ! Parce que leur capacité à rallier certains compatriotes à leur cause reste intacte. Et Macky Sall et son régime sont avertis : le capital de frustrations chez une partie des Sénégalais garde aujourd’hui plus qu’hier la cote.

Ndèye Aminata Diaham (Actusen.com)