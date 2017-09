XALIMANEWS – Non reconduit dans le gouvernement, après le remaniement ministériel, Youssou Touré avait disjoncté et déversé sa bile sur le Président Macky Sall et sa famille. En conférence de presse ce samedi, l’ex secrétaire d’Etat à l’alphabétisation a pris de la hauteur et décidé de présenter ses excuses au chef de l’Etat et tourner la page sombre de ses attaques contre la famille Faye-Sall.

«Comme le disait Youssou Ndour, mon chanteur préféré, nul n’est infaillible. Je reconnais avoir émis des propos discourtois envers le Président Macky Sall et les membres de sa famille. Je leur présente mes humbles excuses ainsi qu’au peuple sénégalais et à l’ensemble des membres du gouvernement. J’avoir eu tellement mal que je suis resté 4 jours sans pouvoir dormir», a-t-il soutenu.

Visiblement meurtri par l’ampleur de la clameur consécutive à sa sortie, Youssou Touré a solennellement demandé au chef de l’Etat Macky Sall de le décharger de la coordination du Réseau national des enseignants de l’Apr, pour des raisons qu’il a lui-même déclinées : « Depuis que j’ai été à la tête du Réseau des enseignants, j’ai essayé, autant que faire se peut, de donner le meilleur de moi-même pour le rendre attrayant. Tout n’a pas été rose, la perfection étant l’apanage de Dieu. Il m’a été donné de constater que je suis source de problèmes, de polémiques d’invectives et d’insultes… …. pouvant constituer un obstacle à la bonne marche du Réseau et contrarier le Président. C’est la raison pour laquelle, je voudrais lui demander de me décharger de la fonction de coordonnateur et de nommer un autre que je ne manquerai pas d’accompagner pour l’intérêt du parti présentiel. Je ne suis pas un affamé et je puis vous dire que le réseau m’a plus desservi que servi »