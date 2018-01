XALIMANEWS : Le comité «Allez Casa» ne parle plus le même langage, si l’on en croit les dires du secrétaire général du comité des supporters du club sudiste, Abdou Karim Diatta.

«Depuis 2015, des accusations portées par des responsables membres du comité du Casa sport, fusent de partout et cela a porté des coups durs à notre équipe et plus particulièrement à notre comité et cela a conduit à une forte division.

A Ziguinchor, il existe deux comités de supporters «Allez Casa», a-t-il révélé, selon nos confrères d’Igfm.

Il ajoute : « de hautes personnalités nous ont même interpellé avant de nous inviter à ne pas élever la voix. Mais, la coupe est pleine aujourd’hui car, des membres du comité directeur du Casa sport ont même osé rencontrer une certaine presse pour porter des accusations sur notre comité qui est la cellule la plus légale et l’organe la plus discipliné qui soutient le Casa sport. Nous interpellons le président Seydou Sané qui est le seul responsable de climat délétère et de cette situation catastrophique qui règnent au sein du Casa sport. Le comité des supporters «Allez Casa» est divisé en vérité et les dirigeants ne veulent pas prendre leur responsabilité pour ramener la vérité.»

Après de faibles résultats enregistrés par le club de football après six journées, ils ont décidés de se faire entendre.

«Nous ne voulons pas être responsables de cet échec. C’est pourquoi, nous avons décidé de rencontrer la presse pour alerter l’opinion publique. Nous interpellons la justice pour la vérité jaillisse dans cette affaire. Je dois avouer que nous sommes ouverts à la discussion parce que nous sommes des légalistes », rembobine M. Diatta.

Pour rappel, lors de la 4 ème journée du championnat national de football, ligue 1 pro, les supporters «Allez Casa» de Ziguinchor se sont présentés au stade Aline Sitoé Diatta avec deux troupe différentes. Une situation qui avait provoqué l’ire de nombreux spectateurs qui avaient effectué le déplacement pour suivre la rencontre Casa sport/Sonacos de Diourbel. Un conflit dans le club fanion sud du pays qui commence à perdurer et qui pourrait, si l’on y prend garde, affecter le staff technique du Casa sport et Pierre Benoit Manga et ses coéquipiers.