XALIMANEWS : PREMIER LEAGUE – Nouvel épisode dans la saga du derby mancunien, marqué par une fin de match houleuse dimanche à Old Trafford. Selon Marca, tout serait parti d’une pique du staff de City adressée à Zlatan Ibrahimovic.

Les médias anglais ne parlent que de ça depuis dimanche soir, mais l’indiscrétion nous vient ce mardi d’Espagne. Le quotidien madrilène Marca revient ainsi sur la fin de match houleuse du derby mancunien remporté par City sur la pelouse de United (1-2). On savait jusque-là que José Mourinho avait reçu de l’eau et du lait après s’être embrouillé avec Ederson, échangeant plusieurs amabilités en portugais avec le portier des Skyblues. On savait aussi que Mikel Arteta, l’un des adjoints de Pep Guardiola, avait été touché au niveau de l’arcade sourcilière et enfin que Romelu Lukaku avait lui aussi participé activement aux échauffourées dans le tunnel. Ibrahimovic moqué par le staff de City… Et Zlatan Ibrahimovic dans tout ça ? Apparu souriant après la rencontre et complice avec Sergio Agüero, à qui il a fait un petit massage des épaules sur la pelouse d’ailleurs, le Suédois aurait lui aussi été mêlé indirectement à l’affaire. Selon Marca, le ton serait en effet monté après que des membres du staff de City aient tancé sa majesté Ibra sur le chemin des vestiaires en lui lançant : “Ibra, tu parles beaucoup, mais tu n’avances pas”.

#LoMásLeído Buscaron a Ibrahimovic y… La frase que provocó la gran pelea al final del United-City ?? https://t.co/DzStow8gPj pic.twitter.com/Kz6d5rSuyE — MARCA (@marca) 12 décembre 2017

De là serait parti la première échauffourée impliquant, selon le quotidien madrilène, une vingtaine de personnes avec échange de coups et lancés de bouteilles en tout genre. Arrivant après coup, Jose Mourinho serait passé devant le vestiaire visiteurs et aurait demandé aux Citizens, qui fêtaient avec entrain leur succès, de baisser le volume et de montrer plus de respect à leurs hôtes. Selon le Daily Mail, de nouvelles insultes auraient fusé, avec Ederson donc, et le Special One aurait été touché par une bouteille.

… Mourinho touché par une bouteille

Le Portugais aurait alors vu rouge avant d’être rejoint par plusieurs de ses joueurs, parmi lesquels Marcos Rojo, Antonio Valencia, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Ander Herrera ou encore Luke Shaw. Fernandinho, Vincent Kompany et Nicolas Otamendi auraient répliqué, tandis que “David Silva et Bernardo Silva auraient gardé leur distance’, raconte le média anglais.

La bataille de Manchester vue par le Daily Mail pic.twitter.com/m7VwCgdrUo — Daily Mercato (@DailyMercato) 12 décembre 2017

Eeuronews.fr