Adieu Mody Niang : Xalima perd une plume historique, le Sénégal une voix libre

Mody Niang s’est éteint. Il sera inhumé ce samedi dans son Coki natal, au cœur du Ndiambour, laissant derrière lui le souvenir d’un intellectuel engagé, d’un homme de conviction et d’une intégrité remarquable.

Mody Niang fut l’un des premiers collaborateurs de Xalima.com, en qualité de blogueur et de contributeur. À travers des textes denses, rigoureusement construits, solidement argumentés et d’une grande exigence intellectuelle, il a porté un regard critique sur la gestion des affaires publiques sous les présidences d’Abdoulaye Wade puis de Macky Sall.

Libre dans sa pensée, exigeant dans ses analyses et fidèle à ses convictions, il a fait de l’écriture un instrument de veille citoyenne et de défense de l’intérêt général. Ses contributions témoignaient d’un engagement constant en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la responsabilité des dirigeants.

Avec sa disparition, Xalima perd l’un de ses premiers contributeurs, mais aussi une plume engagée qui aura marqué son histoire par la force de ses convictions et la constance de son combat pour une gestion vertueuse des ressources publiques.

À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont partagé ses combats, Xalima adresse ses condoléances les plus attristées.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille en Son Paradis éternel.