A la UneActualites

Adieu Mody Niang : Xalima perd une plume historique, le Sénégal une voix libre

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
1 Comment
2 Min Read

Mody Niang s’est éteint. Il sera inhumé ce samedi dans son Coki natal, au cœur du Ndiambour, laissant derrière lui le souvenir d’un intellectuel engagé, d’un homme de conviction et d’une intégrité remarquable.

Mody Niang fut l’un des premiers collaborateurs de Xalima.com, en qualité de blogueur et de contributeur. À travers des textes denses, rigoureusement construits, solidement argumentés et d’une grande exigence intellectuelle, il a porté un regard critique sur la gestion des affaires publiques sous les présidences d’Abdoulaye Wade puis de Macky Sall.

Libre dans sa pensée, exigeant dans ses analyses et fidèle à ses convictions, il a fait de l’écriture un instrument de veille citoyenne et de défense de l’intérêt général. Ses contributions témoignaient d’un engagement constant en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la responsabilité des dirigeants.

Avec sa disparition, Xalima perd l’un de ses premiers contributeurs, mais aussi une plume engagée qui aura marqué son histoire par la force de ses convictions et la constance de son combat pour une gestion vertueuse des ressources publiques.

À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont partagé ses combats, Xalima adresse ses condoléances les plus attristées.
Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille en Son Paradis éternel.

DEPECHES

Décès de Mody Niang : Ousmane Sonko salue une vie de combats vertueux et promet de poursuivre son engagement pour la transparence
ONU : Macky Sall retire sa candidature au poste de Secrétaire général après le vote informel du 16 octobre
Qui était Mody Niang ? De l’instituteur de Koki à la grande plume critique du Sénégal
Adieu tonton Mody Niang : Xalima perd une plume, le Sénégal perd une conscience
Share This Article
Previous Article Décès de Mody Niang : Ousmane Sonko salue une vie de combats vertueux et promet de poursuivre son engagement pour la transparence
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Ancien International Sénégalais : « On nous taxait de fêtard », Les révélations d’Alassane NDOUR…

By
Xalima
Xalima TV

Patrimoine bâti de l’État : la Commission d’enquête auditionne Monsieur Abdou Karim Fofana

By
Xalima
A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

ONU : Macky Sall face à l’épreuve du veto, sa candidature entre diplomatie et incertitudes

Actualites

Inondations au Sénégal : 79,4 % des signalements traités, mais 261 situations restent en attente

Actualites

ONG et associations au Sénégal : l’État lance une plateforme nationale pour mieux suivre leurs activités

Actualites

Conjonctivite au Sénégal : un spécialiste appelle les parents à ne pas envoyer les enfants malades à l’école

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025: Un faux communiqué du TAS annonce le sacre du Sénégal et sème la confusion

A la Une Sports

Équipe nationale : Patrick Vieira attend Sadio Mané et fixe les règles d’une nouvelle concurrence chez les Lions

Sports

Ligue des champions : Assane Diao marque contre Feyenoord avant de quitter la pelouse sur blessure

Sports

Ligue des champions : Nicolas Jackson frappe deux fois, les Sénégalais brillent sur la scène européenne

Sports

JOJ Dakar 2026 : plus de 200 médias sénégalais face à une occasion historique de rayonnement international