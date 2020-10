XALIMANEWS : Le journaliste Adama Gaye était l’invité du grand jury de la Rfm. Face à Babacar Fall, il informe avoir instruit ses avocats pour déposer une plainte pour abus de pouvoir contre Me Malick Sal, au tribunal de grande instance de Paris.

Adama Gaye reproche au ministre de la Justice d’être l’instigateur de son arrestation illégitime.

« Une plainte avec constitution de partie civile va être déposée contre Me Malick Sall au Tribunal de grande instance de Paris. J’ai instruit mes avocats pour porter plainte contre le ministre de la Justice que je connais depuis une quarantaine d’années et qui est de nationalité française », a déclaré Adama Gaye dans l’émission Grand Jury de la RFM.