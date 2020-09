XALIMANEWS-Histoire improbable ce mercredi soir en onzième division allemande, où la réserve du SG Ripdorf-Molzen a concédé 37 buts dans sa rencontre face à celle du SV Holdenstedt.

Une grosse peur du Covid-19. En effet, les joueurs de Holdenstedt avaient été en contact avec une personne infectée, avant d’être finalement tous testés négatifs. Le SG Ripdorf-Molzen II a alors tenté d’obtenir un report du match, en vain.

Inquiets du risque d’attraper le virus, les joueurs n’ont pas voulu déclarer forfait et faire face aux sanctions appliquées dans une telle situation. Ils ont donc décidé de se présenter seulement avec sept joueurs – le minimum autorisé sur la pelouse – et de respecter la distanciation sociale tout au long de la rencontre, abandonnant ainsi toute idée de marquage. De quoi donner lieu à une confrontation des plus invraisemblables et l’un des matchs les plus prolifiques de l’année.