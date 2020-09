XALIMANEWS- Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh marque à jamais les esprits avec la véracité de son discours. Ce 14 septembre 2020 est commémorée la 23 éme année de sa disparition mais son discours est plus que jamais d’actualité et fait l’unanimité. Xalima revient sur une de ses sorties où il rappelle que la vie temporelle est éphémère et que tout croyant doit se rappeller que seules les bonnes actions comptent ici et dans l’au delà.