XALIMANEWS- La Préfecture de police de Paris conseille d’éviter le secteur du boulevard Richard-Lenoir après cette agression qui a eu lieu près des anciens locaux de « Charlie Hebdo ».

Au moins deux personnes ont été grièvement blessées à l’arme blanche dans le 11e arrondissement de Paris, vendredi 25 septembre. L’attaque s’est déroulée près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Un suspect a été arrêté peu après, a annoncé la Préfecture de police de Paris.

Les deux blessés se trouvaient en état d’« urgence absolue », a précisé la préfecture. Il s’agit de deux employés de la société de production Premières Lignes, selon le producteur et codirigeant de l’entreprise, Luc Hermann. Ni l’un ni l’autre ne sont journalistes, mais travaillent à la production et postproduction des films, a-t-il précisé au Monde.

Un périmètre élargi a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo pour un colis suspect. Mais après vérification par le laboratoire central de la préfecture, aucun engin explosif n’a été détecté dans le colis suspect. La rue Nicolas-Appert, où se trouvaient les locaux du journal, est bloquée, avec une dizaine de policiers déployés sur place, a constaté une journaliste de l’Agence France-Presse (AFP). La préfecture invite à « éviter le secteur ».

Des milliers d’élèves confinés dans le centre de Paris

Une cellule de crise a, par ailleurs, été ouverte au ministère de l’intérieur, où Gérald Darmanin se rendait « en urgence » avec le premier ministre, Jean Castex.

Les établissements accueillant des enfants dans les 11e, 3e et 4e arrondissements sont confinés jusqu’à nouvel ordre, a précisé la Mairie de Paris. « Cinq écoles du 11e arrondissement et toutes les écoles des 3e et 4e arrondissements ont été confinées. Ça représente des milliers d’élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi », a précisé le maire de Paris Centre, Ariel Weil.

Cette attaque survient en plein procès des attentats meurtriers de janvier 2015.

Lemonde