XALIMANEWS- Babacar Ngom a décidé de rencontrer les députés qui s’étaient rendus, le week-end dernier, à Ndingler pour constater de visu les terres qui font l’objet de conflit entre le patron de la Sédima et les habitants de la localite. la rencontre est prévue cet après midi. En effet, selon des sources de Xalima, c’est Babacar Ngom qui a appelé Mamadou Diop Decroix qui a dirigé la délégation composée Mame Diarra Fam, Mor Kane et Abdou Aziz Diop,hier, pour les voir dans la soirée. Chose qui n’était pas possible puisque certains d’entre eux étaient hors de Dakar.

Mariama Kobar Saleh