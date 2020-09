Les populations de Ngabou n’ont pas du tout apprécié la sortie de Serigne Modou Lo Ngabou interdisant à Aïda Diallo de célébrer le magal comme d’habitude à Ngabou. Serigne Mbacké Ngabou le chef de village est aussitôt monté au créneau pour prendre son contre-pied.«Les propos de Serigne Modou Lo Ngabou n’engagent que sa propre personne. Les populations de Ngabou sont hors du périmètre du titre foncier de Touba. En plus ce village est certes peuplés de talibés fervents de Serigne Touba, mais ont toujours apprécié la manière dont Aïda Diallo célèbre le magal à Ngabou. »Et de poursuivre « Si Aïda faisait autre chose que célèbrer le magal comme l’a recommandé Sérigne Touba, je serai le premier à me dresser contre elle. Le jour du magal, on constate qu’elle fait lire le coran, les khaissaides et distribue des repas aux populations de Ngabou et des autres villages environnants. Elle est en bon terme avec les habitants qui l’apprécient bien.C’est de Cette manière que Tous les talibés de Serigne Touba célèbrent le magal.Sérigne Mbacké Ngabou dit avoir déjà averti l’entourage du khalife général et la gendarmerie pour parer à toute éventualité.Rappelons que la veuve de Cheikh Bethio Thioune a étalé ce jeudi sa puissance de feu avec près de 2000 boeufs positionnés à Ngabou sur la RN3. Cette année rapporte un de ses proches, elle a ciblé les populations démunies et certains religieux de Touba Mbacké, Diourbel et Bambey pour recevoir des taureaux.

