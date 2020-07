XALIMANEWS- C’est Abdoulaye Kouma l’invité de la rubrique « Comment vivre avec le coronavirus » de Xalima de cette semaine. Le responsable politique de l’Apr à Kaolack dit être dépassé par la manière dont la pandémie évolue au Sénégal: « La situation est devenue trés critique et compliquée, et elle n’est pas facile à maitriser à cause de l’assouplissement des mesures », fait-il savoir. Ce dernier dit être pessimiste et trouve qu’avec la fête de la tabaski les cas risquent d’exploser : « la contamination risque de s’agraver aprés la tabaski, si on ne va pas vers le confinement. Et en ce moment la situation sera incontrôlable », décrète-t-il.

M. Khouma pointe du doigt l’inconscience de certains sénégalais mais aussi le manque de rigueur de la part des autorités compétentes : « si on en est arrivé là, c’est à cause de l’absence de rigueur dans la gestion de la crise et la plupart des sénégalais ne respectent pas les mesures barriéres », déplore-t-il.

Poursuivant, il ajoutera: « aprés la levée du couvre-feu et de l’État d’urgence, les gens ont renoué avec leurs vieilles habitudes en se comportant comme si nous n’étions pas en période de pandémie. Il n y en a qui ne croient même plus en l’existence de la maladie. Et avec de tels comportements, il sera trés difficile de faire reculer la covid-19 au Sénégal ».

Et pour que la situation soit maitrisée au Sénégal, Abdoulaye Khouma plaide pour le port du masque obligatoire et généralisé. Et pour ce faire, il demande qu’une loi soit votée dans ce sens avec des sanctions à l’appui : « pour rendre obligatoire le port du masque, les autorités doivent faire passer une loi à l’Assemblée nationale à l’instar des pays qui l’ont fait comme la France, la Chine… Ceux qui refusent de porter le masque ou récidivent doivent faire l’objet d’amendes sévéres et de poursuites », suggère-t-il.

Pour faciliter la lutte, soutient-il, on doit impliquer d’avantage les délégués de quartiers et les « badianou gokh » ou tout simplement les populations à la base. « C’est la seule solution pour rendre effectif le port du masque », tranche-t-il.

Khouma est formel: seule la population à la base est en mesure d’arrêter la chaîne de contamination en étant responsable avec le respect strict des mesures barrières : « ce n’est pas en distribuant du riz et autres denrées que l’on pourra venir à bout du coronavirus, mais par une prise de conscience individuelle et un sursaut de patriotisme. Que chacun se considère comme potentiel vecteur de transmission et que chacun se dise qu’il peut chopper la Covid19 à tout moment. Ce n’est ni le gouvernement et encore moins le ministère de la santé qui vont, à eux seuls, éradiquer la maladie et nous devons les aider en respectant les mesures barriéres », fait-il savoir.

Mariama Kobar Saleh