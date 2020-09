XALIMANEWS- Me Malick Sall a bien géré son budget dans le cadre du Fond Force Covid-19. C’est le constat fait par le comité de suivi de ces fonds. Suite à son audition, hier après-midi, les membres du comité de suivi des Fonds Force Covid-19 se disent satisfaits de la gestion de l’enveloppe du ministère de la Justice qui a été mise à sa disposition dans le cadre du plan de résilience économique mis en place par le Chef de l’Etat pour faire face à l’impact de la crise sanitaire. « Des explications nous ont été données avec des pièces justificatives dans les plus grands détails. Ce qui prouve la volonté de transparence affichée par le ministère de la Justice. C’est cela qui a été demandé à tous les ministères que le comité de suivi est censé audité. Des réponses ont été données à toutes les questions de clarification posées. Vraiment, nous félicitons le ministre », a déclaré, la présidente de la commission de renforcement de la résilience sociale des populations du comité fond force Covid 19, Maïmouna Isabel Dieng,

Au total, le ministère de la Justice a reçu 400 millions F CFA. Ces sommes reçues en deux phases, 100 millions ensuite 300 millions, ont servi à l’achat de produits d’entretien et de la mise en place d’un système de lutte contre la Covid-19. L’Administration pénitentiaire a reçu 350 millions de ce budget. Une somme que son directeur Colonel Jean Bertrand Bocandé dit avoir partagé aux différents établissements pénitenciers du pays. À l’en croire, cet appui de l’Etat leur a permis de bien endiguer la maladie dans la prison. « Comme la justice a eu à bénéficier des fonds du Covid-19, il était normal que cette structure vienne nous auditer pour vérifier ce que nos services ont fait de l’argent reçu et également comment ces sommes ont été gérées pour améliorer le fonctionnement pendant cette période », a déclaré Me Malick Sall.

Emedia