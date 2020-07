XALILANEWS- Le ministre des finances, Ken Ofori-Atta, a fait cette annonce jeudi, ajoutant que tous les citoyens, quel que soit leur statut social, bénéficieraient d’un approvisionnement en eau gratuit pendant les trois prochains mois.

La période de gratuité de l’eau, qui a pris fin en mai 2020, sera prolongée de trois mois supplémentaires, tandis que l’électricité sera maintenue pour les six prochains mois.

Alors que l’électricité gratuite serait réservée aux consommateurs vitaux qui consomment moins de 50 kWh par mois, l’eau serait fournie gratuitement à tous les citoyens pendant les trois prochains mois.

Le président Nana Addo Akufo-Addo, dans un geste de compassion pendant cette période de confinement, a annoncé trois mois d’électricité gratuite pour les consommateurs vitaux et une remise de 50% pour les consommateurs qui ont dépassé le seuil vital.

En outre, les factures d’eau de tous les Ghanéens pour les mois d’avril, mai et juin ont été prises en charge par le gouvernement, suite à des plaintes concernant le manque d’eau potable dans les communautés touchées par le confinement.

Le ministre a annoncé l’extension de ces mesures lors de la révision budgétaire semestrielle, présentée sous l’autorité du président à la nation par le biais du Parlement, à Accra.

Il a assuré aux Ghanéens que le gouvernement continuerait à faire passer leurs aspirations en premier.

« C’est également la raison pour laquelle nous avons réduit de moitié le prix de l’électricité et fourni gratuitement de l’eau potable à tout le monde depuis mars de cette année, et nous allons le prolonger de trois mois supplémentaires », a déclaré M. Ofori-Atta.

« Il faut un gouvernement soucieux du peuple, et avec cela, je veux dire, un gouvernement de tous les peuples, pour offrir de l’eau gratuite à tout le pays : représenter tous les clients domestiques et commerciaux du Ghana pendant trois mois.

Il faut un gouvernement soucieux du peuple et des entreprises, grandes et petites, pour choisir de subventionner à hauteur de 50 % la consommation d’électricité de 4 086 286 ménages et de 686 522 entreprises, pour un coût de 176 millions de dollars en trois mois. Et nous allons prolonger de trois mois la couverture pour les clients de la ligne de vie », a-t-il ajouté.

