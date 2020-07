XALIMANEWS-Le Dr Eric Gbodoussou ne veut pas que les africains prennent comme parole d’évangile la thèse selon laquelle la médecine traditionnelle africaine ne respecte pas les normes pour pouvoir être utilisée contre le coronavirus. Pour lui, la pharmacopée respecte mieux le dosage: « les occidentaux veulent semer le doute dans la tête des africains, mais en matière de dosage, la pharmacopée traditionelle est plus précise que les médicaments pharmaceutiques. Il existe plus de dix mille médicaments et chaque médicament a un mode d’emploi qui lui est propre et pour la plupart ces médicaments sont chimiques et synthétiques. Dans les notices on nous dit qu’il faut prendre 3 médicaments 3 fois par jour ce qui fait 9 alors qu’en médecine traditionelle, on recomande 2 pincées 2 fois par jour. Cela montre que la médecine traditionelle est plus précise en matière de dosage. Chaque médicament soigne 41maladies et si on a 7 médicaments qui soignent 41 maladies c’est largement suffisant », explique le patron de Prometra International sur Rfm.