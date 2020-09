XALIMANEWS- Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, s’en est pris à son homologue français, Emmanuel Macron, ce jeudi, déclarant que le patron de l’Elysée n’a aucun ordre à lui donner.

Face à la presse ce jeudi 10 septembre à Ajaccio, le président français, Emmanuel Macron, s’est prononcé sur la crise Méditerranée avec la Turquie, en appelant à « une voix plus unie et plus claire de l’Union Européenne contre Ankara« . « Force est de constater que la Turquie n’est plus un partenaire dans cette région », a déclaré le président français, qui dénonce une « violation » par la Turquie des souverainetés grecque et chypriote.

Pour le président de la Turquie, les propos de son homologues français sont totalement inadmissibles. Et en aucun cas, il ne saurait se plier à une intimidation de l’Elysée. « Emmanuel Macron pensait vraiment s’asseoir à ma table et me donner des ordres ? Non, je suis désolé, mais ça ne marche pas du tout comme ça avec la Turquie ! En ayant fait ça, il a enterré toute possibilité de discussions », a sèchement réagi Recep Tayyip Erdogan à la déclaration d’Emmanuel Macron.

« La Mer Méditerranée était le terrain de jeux de la France, mais maintenant, avec notre arrivée, c’est terminé. La Turquie a des droits maritimes en Méditerranée et elle est bien décidée à en jouir, quitte à se faire respecter par les autres pays Méditerranéens », poursuit Recep Tayyip Erdogan. « Je pense qu’Emmanuel Macron s’est heurté à un véritable mur en voulant m’imposer quelque chose. Il avait prévu que j’acquiesces à tous ses ordres, mais il s’est très vite rendu compte aujourd’hui, comme la Grèce d’ailleurs, que la Turquie n’est pas n’importe quel pays », a conclu le Président Turc.

BeninwebTv