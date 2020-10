XALIMANEWS- Le phénomène de la migration clandestine des jeunes prend une ampleur jamais égalée dans notre pays. Selon Awa Ndiaye, une dame qui travaille dans le dispositif d’accueil des migrants en Espagne interrogée sur la Rfm, indique que 1000 jeunes ont débarqué, avant-hier, 72 et hier 67 ont réussi à atteindre les côtes espagnoles. La particularité de ce phénomène, au-delà des chiffres, est que plus de 90% des migrants clandestins sont des pécheurs qui ont confié à Mme Awa Ndiaye « qu’ils n’ont plus de poissons à pécher au Sénégal à cause des bateaux étrangers ». Ils sont tous originaires de la Petite côte, de Saint Louis, Yenne, Mbour.

Avec SenCafeActu