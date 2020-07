XALIMANEWS- Un Américain patron d’une entreprise a utilisé l’argent alloué pour faire face à la crise économique liée au coronavirus d’une façon bien différente. Le site Internet du magazine «People» rapporte que David T. Hines, âgé de 29 ans, a été arrêté pour fraude en Floride. Le jeune homme avait reçu plusieurs aides dans le cadre du programme de protection Paycheck.

Pour bénéficier de ces aides, attribuées sous la forme de sept prêts, il a fait appel à la Bank of America : cet argent devait notamment régler sa masse salariale mensuelle, les loyers commerciaux ou encore l’électricité. Seul problème : « Ces prétendus employés n’existaient pas ou gagnaient une fraction de ce que Hines prétendait dans ses demandes de prêts garantis par l’État », a expliqué le département américain de la justice, relayé par le New York Times. Les dépenses moyennes de l’entreprise ne dépassaient en fait pas les 200.000 dollars par mois. Pourtant, il a bien touché 4 millions de dollars du gouvernement et en a profité pour se faire plaisir.

La voiture de luxe saisie

Sitôt l’argent versé, il l’a en effet dépensé sur des sites de rencontres, en bijoux de luxe, vêtements, hôtel à Miami Beach… Clou de cette arnaque, le 18 mai, lorsqu’il s’est offert une Lamborghini Huracan Evo d’une valeur de près de 320 000 dollars. Son avocat, Chad Piotrowski, a assuré dans un communiqué que son client était « un entrepreneur honnête qui, comme des millions d’Américains, a souffert financièrement pendant la pandémie ». Bien que la voiture ait été saisie et l’homme arrêté, ce dernier a pu être relâché sous caution après avoir payé 100.000 dollars. Il est aujourd’hui assigné à résidence chez sa mère, avec le port d’un bracelet électronique.

Beninwebtv