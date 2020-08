XALIMANEWS- Une fatalité inexorable pèse sur le peule libanais en ce moment, semant le deuil et la consternation, suite à une explosion au Port de Beyrouth (Liban) qui a fait plusieurs victimes. Il est des circonstances dans lesquelles il devient pénible de remplir son devoir. C’est en proie à une profonde émotion, au Nom de toute la Collectivité Lébou et à mon nom, que j’exprime ma solidarité fraternelle avec la Communauté Libanaise toutes confessions religieuses.

La Collectivité Lébou qui entretient des relations séculaires, vielles de plusieurs siècles, avec la Communauté Libanaise établie au Sénégal, partage le chagrin du peuple Libanais et aujourd’hui tous nos cœurs sont à Beyrouth et son peuple.

Nos pensées et prières aux familles et amis de ceux qui ont été blessés ou ont perdu la vie à tous ceux dont les domiciles et les moyens de subsistance ont été affectés.

Au nom de la toute la Communauté Lébou, j’adresse mes condoléances les plus attristées à toute la communauté Libanaise établie au Sénégal.

Que Dieu protège le Liban, nos frères, sœurs, parents et amis Libanais pour réduire leurs souffrances et soigner leurs blessures.

El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP

Grand Serigne de Dakar,

Chef Supérieur de la Collectivité des Lébous