XALIMANEWS- XALIMANEWS- Ibou T. et Babacar N. les deux présumés auteurs de la vidéo dans laquelle F.N accusée de vol puis filmée presque nue ont été arrêtés et placés en garde à vue à la police de Dieuppeul. Mais, informe Thieydakar, une troisième personne impliquée dans cette affaire est activement recherché. En fuite, il serait localisé dans un coin de Dakar et son arrestation est imminente.