Craignant que Manchester City ne parvienne pas à sortir Lionel Messi de l’impasse juridique dans laquelle il se trouve, Pep Guardiola se serait fait une raison et aurait encouragé l’Argentin à rester au Barça et à y terminer sa carrière.

Faut-il y voir un énième rebondissement dans le feuilleton Messi ? Ou une interprétation des événements quelque peu partisane de Mundo Deportivo, quotidien pro-Barça ? Toujours est-il qu’à en croire les informations du journal catalan, un départ de Lionel Messi reste très improbable. La faute à l’impossibilité pour l’Argentin de partir, libre, comme le lui aurait permis la clause de sortie présente dans son contrat mais qu’il lui fallait activer avant le 10 juin.

Pour quitter le Barça, le sextuple Ballon d’or doit donc voir l’un de ses prétendants trouver un accord avec les dirigeants blaugrana, ce qui ne sera pas chose aisée puisque le club catalan peut se réfugier derrière une clause libératoire fixée à 700 millions d’euros. Le natif de Rosario n’ayant plus qu’un an de contrat, les vice-champions d’Espagne devraient se montrer moins gourmand mais son transfert ne devrait pas se négocier à moins de 200 millions d’euros. Une somme rédhibitoire pour Manchester City à en croire Mundo Deportivo.

La menace du Fair-play financier

Selon le quotidien barcelonais, les Citizens n’ont pas les moyens d’assumer le coût du contrat mirifique de l’Argentin, dont le salaire annuel est évalué à plus de 50 millions d’euros nets, et une telle indemnité de transfert. Et ce d’autant plus que le club mancunien est dans le viseur du Fair-Play financier et ne doit qu’à une décision du Tribunal Arbitral du Sport de pouvoir participer à la prochaine Ligue des champions.

Pep Guardiola en aurait bien conscience et l’entraîneur catalan, qui échange régulièrement avec son ancien joueur, aurait même conseillé à Lionel Messi de rester au FC Barcelone et même d’y finir sa carrière. Et ce alors que le joueur de l’Albiceleste a, quoiqu’il advienne, l’opportunité de quitter les Blaugrana, libre, en juin prochain…

Sports.fr