XALIMANEWS-La Chambre administrative de la Cour suprême a finalement donné son verdict sur les recours du Congrès de la Renaissance démocratique (Crd), liés aux décrets sur l’honorariat. Selon Igfm, elle n’a pas donné satisfaction à Abdoul Mbaye et Cie.

«L’opposition a été déboutée et cela ne nous étonne pas», a déclaré le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), au sortir de l’audience. Ils avaient introduit des recours et requêtes auprès de la Cour suprême pour faire annuler les décrets 2020-964 et 2020-976, liés à l’institution de l’honorariat au Conseil économique social et environnemental (Cese).