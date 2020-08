Alors que les rumeurs de départ se multiplient ces derniers jours, la Juventus a tranché pour l’avenir de Cristiano Ronaldo.

L’élimination de la Juventus face à l’Olympique Lyonnais en 8e de finale de Ligue des Champions a provoqué bien des remous chez la Vieille Dame. Maurizio Sarri a été remercié. Andrea Pirlo l’a remplacé. Et depuis l’entrée en fonction du champion du monde 2006, le mercato turinois est sur toutes les lèvres.

L’ancien milieu de terrain chercherait en effet à relancer la machine en procédant à un vaste lifting. Miralem Pjanic s’est engagé depuis plusieurs mois avec le FC Barcelone dans le cadre d’un échange avec Arthur. Blaise Matuidi est déjà parti pour l’Inter Miami. Gonzalo Higuain devrait suivre, tout comme Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Mattia Perin, Mattia Di Sciglio ou encore Sami Khedira.

Pas touche à CR7

Les noms des stars Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo ont également été cités parmi les possibles partants. Le premier, qui négociait encore il y a peu une prolongation de contrat avec revalorisation salariale, figurerait, d’après Tuttosport, dans un possible échange avec Paul Pogba, qui est lui aussi en passe de rempiler avec les Red Devils. Le second, lui, a vu son nom associé au Paris SG, au Real Madrid ou même au FC Barcelone. Des bruits démentis par son entourage depuis.

Et par la Juve d’ailleurs. La Gazzetta dello Sport l’assure, les Bianconeri n’ont absolument pas l’intention de se séparer de l’attaquant portugais, sous contrat jusqu’en juin 2022, et ce, malgré ses lourds émoluments (31 M€ par an). L’idée de la direction sportive et de Pirlo serait plutôt de lui trouver un attaquant de pointe pour mieux l’accompagner. Les noms de Raul Jimenez (Wolverhampton), Arkadiusz Milik (Naples) et Alvaro Morata (Atlético de Madrid) circulent. Qu’on se le dise, la Juve ne lâchera pas son CR7 si facilement. Pour Dybala en revanche…