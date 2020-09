XALIMANEWS- Aurelio De Laurentiis, président du SSC Napoli, a accordé une interview à Canale 21. L’occasion d’évoquer le mercato estival, alors que Kalidou Koulibaly (défenseur central de 29 ans) et Arkadiusz Milik (attaquant de 26 ans) sont annoncés dans le viseur de nombreux clubs. Le premier ayant notamment été cité dans le viseur du Paris Saint-Germain, même si c’est Manchester City qui est placé comme favori. Il a alors ouvert la porte à un éventuel départ, mais toujours pas à n’importe quelle condition. « Koulibaly et Milik sont tous les deux en instance de départ, si le marché des transferts le permet. Et donc si le mercato nous permet de vendre ces deux excellents joueurs, nous saurons comment les remplacer. Sinon, nous en reparlerons l’année prochaine. », propos relayés par Goal.

Même s’il ne s’agit pas d’un transfert imminent, et encore moins au PSG, c’est tout de même intéressant de voir De Laurentiis ouvrir un peu la porte. C’est rare qu’il se montre aussi disposé à écouter des offres, notamment pour Koulibaly. Cependant, il ne faut pas non plus y voir l’idée d’une négociation facile. Aux dernières nouvelles, il voulait au moins 80 millions d’euros pour l’international sénégalais. Il n’y a rien pour affirmer qu’il est particulièrement enclin à baisser son exigence. Même si une discussion est peut-être possible. Il y a tout de même le sentiment que le défenseur de 29 ans reste globalement inaccessible pour le PSG cet été. Même si le football peut surprendre, notamment durant le mercato.

Parisfans