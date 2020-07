XALIMANEWS- Dans sa livraison de ce jour, « Libération » est revenu sur l’histoire des six gazelles destinées à la ferme Sael. Selon le journal, les animaux, chargés depuis la réserve de Katané étaient bel et bien destinés à la ferme de Sael, sise à Bambilor, qui appartient au ministre Abdou Karim Sall. Deux des gazelles sont mortes durant le transport à la suite de plusieurs fractures. Mieux, la même source informe que c’est le gérant de la ferme du ministre qui a signé une convention ou protocole avec la direction des parcs nationaux afin de disposer des gazelles.

Pour plusieurs spécialistes, il s’agit d’un conflit d’intérêt manifeste d’autant plus que la direction des parcs nationaux est sous la tutelle d’Abdou Karim Sall. Ils voient mal cette direction refuser une telle demande. Cependant, le ministre, joint au téléphone, se défend et rassure que toute la procédure a été régulière : « Il n’y a aucun conflit d’intérêt. Est-ce que je suis le gérant de la ferme ? Est-ce qu’il est interdit au ministre de l’Agriculture de faire de l’Agriculture ? La réponse est non. C’est le gérant de la ferme qui a signé une convention avec la direction des parcs nationaux après avoir fait une demande comme tous les promoteurs qui le souhaitent ». Le ministre de l’environnement d’ajouter : « Après la demande, les services des parcs viennent eux-mêmes faire une inspection sur le site. Et, il faut savoir que les espèces restent une propriété de l’Etat et ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction ou d’abattage. L’Etat a décidé d’accompagner tous les privés qui s’engageraient dans ces initiatives visant à diversifier les espèces et chaque jour des animaux partent à Fathala ».

Emedia