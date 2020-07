XALIMANEWS- Dans le cadre de sa volonté de maillage du territoire national par la dotation de plusieurs localités de morgues, la fondation dirigée par l’épouse du Président de la république Macky Sall a entrepris une tournée nationale. Le Samedi 25 Juillet 2020, «Servir le Sénégal», avec à sa tête Imam Mouhamed Moustapha Lô, a procédé à l’inauguration de la conserverie macabre de Louga.

C’était l’occasion pour les populations de magnifier la dotation de cette morgue. Car, selon eux, «nous avons toujours été éprouvés par la conservation de nos dépouilles. En effet, nous rabibocher jusqu’ici pour parvenir à en conserver de la manière la plus incommode au monde qui soit. Que la Première Dame de la République en soit vivement remerciée». Le Président du Conseil Départemental en la personne de l’Honorable Député Amadou Mbéry Sylla a magnifié le geste aussi bien pour la ville de Louga que pour d’autres localités du Département. Mor SYLLA Arké, au nom du Maire de Louga a, quant à lui, exprimé toute sa satisfaction au regard du besoin pressant en la matière qui vient d’être satisfait.

Ce qui a le plus marqué notre reporter est les accompagnements en accessoires dans l’arsenal de conservation exposé à même les lieux d’implantation de la morgue. Ainsi, cinq cercueils, de l’eau de parfum, des étoffes d’enroulement des dépouilles…tout y était comme pour achalander une offre de si grande générosité. Une autre manière d’assurer la parfaite hygiène dans la manipulation très délicate des restes mortels d’humain.

L’intervention de monsieur M. Lô a été clôturée par l’anecdote qui a fondé la Première Dame à être très sensible à la nécessité de sépultures décentes dans un Sénégal fortement ancré dans les valeurs sublimes et religieuses. Selon ainsi le dernier intervenant à la cérémonie, «Une fois Marème Faye L m’a appelé pour s’inquiéter des difficultés de conserver un mort à Keur Momar SARR. C’est ainsi que l’épouse du Chef de l’Etat a eu l’idée d’élargir l’offre à toutes les localités du pays».

Lougawebmedias