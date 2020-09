Un faussaire, c’est comme un menteur : il finit toujours par croire à ses propres balivernes. Ses fraudes et sa mythomanie finissent par lui inculquer un sentiment de toute-puissance. Il restera convaincu qu’il pourra toujours tromper son monde jusqu’au jour où l’énorme structure de sa supercherie s’effondrera et l’enfoncera dans l’abîme de son propre édifice.

Hitler faisait littéralement entrer en transe des jeunes filles et des garçon rien qu’en paradant devant eux (lire Les Waffen SS d’Henri Landermer, Balland, 1972). Sa propagande avait fini par faire intérioriser à des millions d ‘Allemands les idées nazies comme une religion. Sa fin fut tragique.

Yaya Diamé avait réussi à faire croire qu’il était un surhomme : militaire exemplaire, panafricaniste, homme politique d’exception, docteur « ology » etc., avec, en prime, un nom sorti de la grande imagination des anges.

Avant d’être englouti dans les poubelles de l’histoire africaine, Mobutu (le léopard) avait le nom le plus beau du monde. « Mobutu Sesse Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga » (« Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne puisse l’arrêter ») ! On connaît la fin de tous ces faussaires !

Macky peut bien s’identifier à un lion ; il peut même rêver de dompter un lionceau, mais s’il pense un seul instant qu’il pourra dompter ce peuple, c’est qu’il est d’une candeur insondable ! Fêter avec ses militants et quelques autres clients n’est pas une prouesse dans un pays exsangue comme le nôtre. Il est même avéré que c’est dans la misère et le dénuement le plus total que les peuples aiment fêter, sans doute pour diluer leurs angoisses. La meilleure façon de dompter un peuple c’est de le noyer dans le spectacle et le folklore au point de lui faire oublier le sérieux de la vie.

Macky ne peut pas impressionner les hommes normaux, c’est-à-dire ceux qui savent que rien ne vaut dans cette vie la perte de la liberté, de la dignité. Les Wolofs ont dit « ku ëumb sà sänkhal ëumb sà Kersa ». Voilà la clé pour décoder cette sujétion à un homme dont l’échec est quotidiennement vécu par les populations. Macky n’est pas fort, il a affaire à des faibles (ceux qui lui sont redevables).

Comment un Président normal peut-il avoir l’esprit si festif à un moment où ses concitoyens sont exilés de leurs maisons par des inondations face auxquelles le gouvernement clame son puissance ? Comment un Président sérieux peut-il mobiliser des centaines de jeunes sans aucun respect pour les mesures barrière en pleine campagne de lutte contre une pandémie ?

Infantiliser un peuple, c’est l’habituer à acclamer ses propres tortionnaires. Infantiliser un peuple, c’est l’habituer à fêter des récoltes au bout de trois mois de labeur insuffisants à lui assurer une autosuffisance alimentaire. Infantiliser un peuple, c’est lui cacher ses misères en le divertissant par un folklore érigé en mode de gouvernance. Macky Sall a l’âme et les méthodes des tyrans : il faut désormais le combattre comme les peuples virils ont combattu leurs tyrans.

Macky Sall n’a aucune vision pour le Sénégal ; du moins sa seule vision, c’est le présent du ventre. L’imposture des bourses de sécurité politique montre qu’il est incapable de faire amorcer à notre pays un virage économique et politique majeur. A quoi ça sert de donner cette pitance à des familles qui vivent la hantise des inondations et qui voient leurs activités réduites au strict minimum dès qu’il y a une grosse pluie ?

Macky Sall est un danger pour la république, un fossoyeur de la démocratie. La preuve, c’est qu’il a accoutumé des populations à cette pitance au point de les asservir politiquement. Les hommes politiques, même les plus virulents, évitent cette question s’ils ne s’alignent pas carrément sur cette trouvaille. Ils n’osent pas dire la vérité au peuple, à savoir que notre pays n’a pas les moyens d’allouer de telles bourses. Ils ont tous peur de dire au peuple que notre pays n’a pas de rente pétrolière et qu’on ne peut payer ces bourses qu’en volant à d’autres citoyens (notamment les fonctionnaires) ou en détournant le budget national à des fins démagogiques.

Vous fêtez des récoltes dans un monde rural avec des gens qui, tous les trois mois, depuis 2012 attendent anxieusement le payement hypothétique de ces bourses ! Vous ne voyez donc pas que vous ne pouvez sortir personne de la pauvreté avec cette pitance irrespectueuse ? Une opposition doit être fidèle à ses idées. Un homme politique doit courir le risque d’être conjoncturellement impopulaire pour être en mesure de modifier structurellement le destin de son peuple. On ne peut pas combattre le populisme par le populisme. Il faut accepter d’être minoritaire lorsqu’on est convaincu que son adversaire gagne, mais dans et par le faux.

Alassane K. KITANE