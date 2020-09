Le président de la République a déclaré dimanche à Kaffrine (centre) s’attendre à des récoltes abondantes et au retour à une croissance ‘’positive‘’ de l’économie sénégalaise, grâce aux rendements agricoles.

‘’Cette visite a montré une certitude : cet hivernage va donner des récoltes abondantes’’, a déclaré Macky Sall à la d’une ‘’tournée économique’’ qu’il effectuait depuis samedi dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine (centre). Grâce aux bonnes récoltes attendues de l’hivernage, ‘’nous espérons que la croissance de notre économie, mise à plat depuis l’avènement de la Covid-19, sera positive durant le prochain semestre’’, a ajouté le président de la République. L’évocation d’une croissance positive par le chef de l’Etat renvoie aux récentes prévisions économiques selon lesquelles le taux de croissance de l’économie sénégalaise devrait être de -0,7% à la fin de l’année. Une faible performance causée essentiellement par la pandémie de Covid-19. L’agriculture, qui a longtemps été une ‘’priorité’’ pour l’Etat du Sénégal, sera l’un des leviers du Plan Sénégal émergent (PSE), a-t-il dit. Macky Sall a également invité le secteur privé à investir davantage dans l’agriculture et la transformation des produits agricoles. Plusieurs guides religieux s’activent dans ce domaine et méritent d’être soutenus, selon le chef de l’Etat. Les belles promesses de l’hivernage résultent d’une pluviométrie abondante et bien répartie et de l’aide fournie par le gouvernement aux agriculteurs, a-t-il affirmé, déclarant avoir alloué près de 40 milliards de francs CFA à la campagne agricole en cours et d’avoir distribué aux producteurs quelque 2.000 tracteurs subventionnés à 60% par l’Etat. Le Plan de relance économique et sociale (PRES), élaboré pour tirer l’économie de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, va ‘’s’appuyer’’ sur le PSE, qui est mis en œuvre depuis 2014, a par ailleurs indiqué le président de la République. ‘’Le plan de relance de notre économie va s’appuyer sur le PSE, qui sera ajusté et accéléré en tenant des enseignements de la Covid-19, en faisant notamment focus sur les grandes priorités’’, a-t-il déclaré.

aps.sn