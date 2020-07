XALIMANEWS : L’administrateur de l’Alliance pour la République était l’invité du jury du dimanche. Maël Thiam s’est prononcé sur les querelles et autres injures noté au sein de l’Apr. « C’est regrettable mais cela est également inhérent à une organisation humaine. On ne gère pas les hommes de la même manière qu’on gère des machines. Nous sommes allés au-delà des regrets parce que la commission de discipline a pris des mesures adéquates conformément aux statuts et règlements intérieurs de notre parti. C’est très regrettable que nous servions cela au sénégalais mais cela ne saurait être le seul élément d’appréciation de la pertinence de la vision du président de la République, l’efficacité des actions gouvernementales », a dit M. Thiam.