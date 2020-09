XALIMANEWS- Des mesures importantes ont été prises dans le cadre de la célébration du Magal 2020. Parmi lesquelles la fermeture de certains mausolées et certains lieux au grand public à cause de la pandémie. Selon Dr Massamba Diouf, membre du comité d’organisation du magal de Touba « cette année, particulièrement, il a été proposé de fermer tous les mausolées sauf celui du grand Cheikh (Serigne Touba). Et il va falloir que les pélerins respectent la distanciation physique, les pélerins ne doivent pas rester assis pour faire leurs prières. Il vont y rester 15 secondes maximum avant de continuer leur chemin. Et un dispositif particulier est en train d’être mis en place pour le respect strict des mesures », a-t-il fait savoir à nos confrères de la RFM.