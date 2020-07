XALIMANEWS- L’esplanade du siège du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang était trop petite pour accueillir ces toutes nouvelles amazones qui ont décidées de rejoindre le mouvement. Avec à leur tête la présidente des amazones madame Ndeye Ndak Diéye, ces jeunes filles (élèves, étudiantes, jeunes filles) ont été reçu par Habib Niang ce 25 Juillet vers 17h au siège du mouvement à Diakhao Souf(Thies). Séduites par les actions socio-économiques que ce dernier est en train de poser au niveau de la zone Nord et environs ont fini par être convaincues qu’il est le bon choix pour l’émergence de leur localité.

En effet les actions et œuvres sociales de M. Nang ne sont plus à démontrer car visible sur toutes les plateformes et réseaux sociaux.

C’est dans ce cadre que ces jeunes filles conscientes de l’enjeu du moment mais surtout de la dimension et de l’ambition du président de And Suxali Sénégal pour les populations de la zone Nord, ont décidé de mettre la main à la pâte pour le soutenir et l’accompagner pour le hisser à la tête de la mairie de la zone Nord.

Le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang est selon ces amazones l’homme qu’il faut pour la mairie car toutes les actions qu’il pose en n’étant pas maire, s’il est élu l’environnement mais aussi la vie sociale des populations connaîtront un grand changement et cela elles en sont convaincues. Ce sont toutes ces raisons qui les ont motivées à adhérer le mouvement avec les amazones de Habib Niang.



Le président Habib Niang a remercié les amazones pour le travail qu’elles abattent sur le terrain. Il a souhaité la bienvenue aux nouvelles membres tout en les rassurant sur ses engagements d’abord auprès du président Macky Sall mais aussi pour la mairie de la zone Nord. Son objectif est de faire émerger la zone Nord par ricochet toute la ville de Thies. Mais d’abord la priorité c’est la mairie de la zone Nord car, souligne-t-il, il y’a un manque criard d’investissement de la part de la mairie qu’il faut corriger pour redonner à la zone Nord une image à laquelle les populations aspirent depuis des décennies.

Le leader de Suxali Sénégal akk Habib Niang rappelle qu’il reste un allié du président Macky Sall.