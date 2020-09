XALIMANEWS-C’est le colonel-major à la retraite Bah N’Daw, ancien ministre de la Défense du Mali, qui a été désigné président de la Transition par le collège mis en place par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Il sera secondé dans sa tâche par le désormais ex-chef de la junte, le colonel Assimi Goita, qui est son vice-président.

Né le né le 23 août 1950 à San, (Ségou au Mali), M. N’Daw a fait une brillante carrière au sein de l’armée de l’air, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Après son baccalauréat, il est incorporé comme engagé volontaire dans l’armée le 1er juin 1973. L’année suivante, il est désigné pour suivre un stage de pilote d’hélicoptère en URSS.

En mars 1976, le jeune militaire N’Daw, alias ‘’Le Grand’’ intègre la toute nouvelle l’Armée de l’Air. Titulaire d’un brevet d’étude militaire supérieur en France, il est aussi breveté de l’Ecole de guerre (CID) en 1994.

Le 27 Mai 2014, le colonel-major avait été nommé Ministre de la Défense et des Anciens combattants en remplacement de Soumeylou Boubèye.

Le nouveau chef de la Transition malienne est de la 7è promotion (1973) de l’École militaire interarmes (EMIA) de Koulikoro. Comme de nombreux cadres de son corps, il est passé par l’ancienne URSS où il a suivi plusieurs stages. Il peut se prévaloir d’une riche carrière militaire.

Il a été l’aide de camp de l’ancien président du Mali, feu le Général Moussa Traoré (décédé le 15 septembre dernier), chef d’état major de l’Armée de l’Air, chef d’état major adjoint de la Garde nationale, directeur du Génie militaire, chef de cabinet de défense à la Primature, directeur général de l’Equipement des armées, chargé de mission au MDAC.

Dès 2008, le colonel-major Bah N’Daw a été promu directeur de l’Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre (ONAC). Officier de l’Ordre national, il a aussi été décoré de la médaille du mérite militaire et de celle du Mérite national.

Bah N’Daw parle français, russe, anglais et Bamanan.

En juillet 2014 le nouveau président de la Transition Ba N’Daw et Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, avaient signé le nouvel accord de coopération et de défense entre les deux pays.

Abamako