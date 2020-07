XALIMANEWS- Cité parmi les pontes de la République qui ont fait transférer des oryx d’un parc naturel à leurs domaines privés, le ministre Mansour Faye sort de sa réserve et botte en touche. Il indique sur les ondes de Rfm qu’il n’est pas impliqué dans ces histoires de gazelle: » Je ne sais pas à quoi ressemble une gazelle oryx. Je n’ai pas de parc, je ne sais pas à quoi il ressemble et je n’ai pas l’ambition d’en avoir. Je n’accepterai pas qu’un journal se réveille et écrive de fausses infos me concernant. Je ne laisserai pas tomber cette affaire », dit-il ferme.