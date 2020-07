XALIMANEWS- Marcher avec les lions est une aventure que bon nombre de sénégalais ont expérimenté. Même des ministres de la République s’y sont mis. Il n’est pas pas facile de voir quelqu’un faire le déplacement à Fathala (Foundiougne) sans prendre une photo avec les félins. Ceux qui ont pu le faire rassurent que ces bêtes sauvages sont inoffensives puisqu’elles sont dressées. Seulement, le colonel Momar Gueye met en garde: « Je demande à ceux qui le font de faire très attention. Un animal on ne doit pas lui faire confiance parce qu’on ne sait pas quand il peut attaquer et faire mal. Je ne demanderai à personne de le faire parce que c’est très dangereux », prévient l’ingénieur des Eaux et Forêts sur Rfm.

Mariama Kobar Saleh