XALIMANEWS- Me Moussa Diop a porté plainte contre Barthélémy Dias qui l’a traité « d’imposteur », de « voleur » et de « vulgaire menteur » . Le maire de Mermoz- Sacré Cœur a indiqué aussi que le patron de Dakar Dem Dikk n’est pas un avocat. Ce dernier qui était l’invité de l’émission Ngonal sur la Tfm est revenu sur cette affaire: » Tu n’as pas le niveau de Befem et tu te permets de dire des choses que tu ne maîtrises pas », fait-il savoir avant d’ajouter : « S’il dit que je ne suis pas un avocat, c’est parce que c’est un ignorant. Il ose de se frotter à moi et il confond courage et témérité. Il a des comptes à régler avec les autorités sur le plan politique » explique Me Diop avant de dire que depuis qu’il lui a servi la citation, il ne fait plus de sorties médiatiques.