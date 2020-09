Le président Muhammadu Buhari a critiqué lundi la décision du bloc francophone d’Afrique de l’Ouest de la CEDEAO d’adopter unilatéralement la proposition de monnaie ECO, la qualifiant de prématurée.

Buhari qui a fait ces remarques à Niamey, la capitale de la République du Niger, lors de la 57e session ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, a déclaré que le Nigéria restait attaché à la mise en œuvre d’un plan de monnaie unique.

Il a déclaré que la décision des pays francophones d’Afrique de l’Ouest de tendre une embuscade à leurs homologues anglophones sur la monnaie proposée, sans répondre aux critères établis, avait en outre créé une désaffection et une méfiance parmi les États membres.

«L’adoption prématurée de l ‘« ECO »a inutilement accru la désaffection et la méfiance parmi les membres de l’union monétaire émergente», a-t-il déclaré.

Un communiqué du porte-parole présidentiel, Malam Garba Shehu, a déclaré que Buhari a encouragé «l’UEMOA (acronyme français de l’Union économique et monétaire ouest-africaine) à revenir à la feuille de route sur la monnaie commune dans la sous-région».

Il a également déclaré que le président a exhorté toutes les parties prenantes à «garder à l’esprit que ces critères de convergence économique doivent être fondés sur des fondamentaux macroéconomiques sains et durables».

Shehu a déclaré que Buhari a énuméré quelques questions clés non résolues sur un plan de monnaie unique pour inclure: la dissociation du franc CFA de l’UEMOA de l’euro; si les pays de l’UEMOA adhèrent en tant que bloc ou pays individuels; conception du mécanisme de taux de change; fonds de stabilisation; harmonisation des politiques et stratégie de sortie et mise en commun des réserves, ajoutant que le président a appelé ses collègues à apporter «des solutions africaines aux problèmes africains».

Il a cité le président disant: «L’ingérence étrangère et les soi-disant conseils ne sont peut-être pas dans notre meilleur intérêt sous-régional», réitérant la «nécessité pour l’UEMOA de revenir à la feuille de route convenue de la monnaie unique de la CEDEAO en se conformant au cadre établi. dans le cadre de la feuille de route et coopérer avec d’autres pays membres pour atteindre les objectifs du programme. »