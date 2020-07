XALIMANEWS : Le divorce est consommé entre Oumar Sarr et le Pds. Avec Me El Hadj Amadou Sall, Babacar Gaye et Cie, tous membres du mouvement Alliance Suqali Soppi, ils ont décidé de créer «un nouveau parti réellement démocratique».

Dans l’entretien accordé au journal Les Échos, l’ancien ministre sous Wade revient sur ses relations avec son ancien mentor. « Je n’ai pas lâché Me Abdoulaye Wade. Il reste un père, mon guide politique. C’est-à-dire que le poste de Secrétaire général, le poste de chef de parti soit un poste que l’on hérite. Que ce poste aille de père en fils, ce n’est pas acceptable. C’est contre les statuts du parti. Si on l’avait dit au départ, je n’allais jamais adhérer au Pds. J’ai pris ma responsabilité malgré tout le respect que je dois au président Abdoulaye Wade. Je n’ai plus de place dans un parti comme ça. Il ne peut pas considérer que j’ai trahi parce qu’on ne s’est parlé depuis plus d’un an. On n’a pas échangé depuis plus d’un an », a dit Oumar Sarr.