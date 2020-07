La Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar (Pad) a démantelé un réseau de voleurs de véhicules à l’étranger. Selon les infos du journal L’As, les douaniers ont saisi 12 véhicules qui étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. Mais les gabelous, comprenant le manège du réseau, ont mené un minutieux travail d’investigation qui leur a permis de localiser et d’isoler d’abord deux conteneurs dans lesquels six véhicules de marque française (Citroën DS et Peugeot) seront découverts. En collaboration avec le Bureau Interpol Dakar, l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) et la Cellule de Centralisation des Acquits-à-Caution (CCAC) se sont rendu compte que les véhicules avaient été déclarés volés en France. Aussitôt le destinataire des véhicules a été mis aux arrêts. Ainsi, le travail de renseignement et de contrôle qui a suivi cette première saisie a permis d’intercepter d’autres conteneurs renfermant des véhicules supposés volés en France. Ce qui a permis aux gabelous de saisir 04 conteneurs dans lesquels se trouvaient 12 véhicules volés.