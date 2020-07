Le professeur Massamba Guèye a rendu hommage à M Jean-Pierre Leurs rappelé à Dieu aujourd’hui.

« Je viens d’apprendre avec tristesse le rappel à Dieu, cet après-midi, à Dakar, de M Jean-Pierre Leurs (Grand Prix du Président pour les Arts), un des plus brillants metteurs en scène d’Afrique.

Ce grand , très proche de Mame Abdoul Aziz Sy Dabaax ( RTA) et de sa famille était un pionnier des spectacles « Son et Lumières » aussi bien religieux ( les veillées des Gamou) que profanes.

Grand interprète, membre fondateur du Théâtre National Daniel Sorano, il laisse à la postérité un héritage artistique et social puissant! il a toujours été un amoureux de la scène et de son pays le Sénégal.

Paix à son âme ! », a-t-il écrit sur Facebook