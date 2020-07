XALIMANEWS : Les Reds ont débuté la rencontre avec la plus des manières face à des Gunners repliés sur leur propre moitié de terrain. Dominateurs, la bande à M. Salah procède par des contre-attaques pour bousculer la defense adverse. Après 20 minutes de jeu, c’est le dernier ballon d’or africain qui va montrer le chemin à suivre. Côté gauche, Firmino lance Robertson dans la surface. Ce dernier centre dans l’axe où Sadio Mané se jette pour tromper Martinez de près et ouvrir le score. Face à un faible pressing de l’adversaire, les Reds contrôlent la balle et se font des passes au milieu du terrain. Et à la demi-heure de jeu, sous la pression du jeune anglais Nelson, van Dijk rate sa passe en retrait à Fabinho. Lacazette le français en profite pour récupérer le ballon, éliminer Alisson et égaliser dans le but vide. 1-1 entre Arsenal et Liverpool. Comme l’erreur de Van Dijk ne suffisait pas, à 2 minutes de la pause, suite à une touche de Robertson, Alisson rate sa relance et Lacazette récupère. Côté droit, il centre pour Nelson qui en profite pour doubler la mise. Les Gunners rentrent aux vestiaires sur un petit avantage. Les hommes de Klopp reviennent en 2nde période avec de meilleures intentions mais buttent sur un Martinez et une équipe d’Arsenal bien déterminés à garder leur avantage. Liverpool domine avec 70% de possession mais ne parviendra pas à revenir au score. Arteta et ses hommes ont réalisé une bonne rencontre.

Avec cette victoire inattendue, les Gunners font une bonne opération en revenant à trois points de Wolverhampton et peuvent toujours rêver d’Europe. Pour les futurs champions d’Angleterre, le record du nombre de points sur une saison vient de s’envoler.