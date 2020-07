XALIMANEWS : Manchester City a dominé Watford d’Ismaïla Sarr du début à la fin du match. Les Skyblues ont monopolisé la balle face à un adversaire replié sur sa propre moitié de terrain. Manchester City accentue son jeu sur les côtés en s’appuyant sur la vitesse de Sterling. A la demie heure de jeu, K. Walker adresse un bon centre dans la surface, Sterling reprend du pied droit et trompe le gardien, pour ouvrir le score. Et 8 minutes après City obtient un penalty, Sterling s’en charge et voit le gardien adverse arrêté le penalty. Mais Raheem ne se décourage pas car il va doubler la mise 2 minutes après le penalty manqué. C’est avec cet avantage que s’est la première période. Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Ismaïla Sarr tentent d’aller de l’avant par des passes en profondeur à destination de Troy Deeney mais se heurtent à une solide défense de City. A la 63éme minute, Phil Foden marque le 3éme but après vérification de la VAR. City presse haut sur le terrain et sur un centre bien travaillé de Bryune, Aymeric Laporte marque le 4éme but du match à la 66éme minute. Les joueurs de Watford tenteront tout pour essayer de réduire le score mais n’y arrivent pas.

Avec cette défaite Ismaïla Sarr et Watford sont en dangers car ils pointent à la 18éme place et à 3 longueurs d’avance du premier relégable.