La sentence est clémente. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé mercredi 2 matchs ferme de suspension, et un avec sursis, à Neymar, coupable d’avoir asséné un coup derrière la tête d’Alvaro Gonzalez lors du match perdu 1-0 par le Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille.

Pour cet écart de conduite survenu dans les dernières minutes de cette rencontre, l’attaquant brésilien avait écopé d’un carton rouge direct. Une première sanction qui l’a automatiquement privé mercredi soir de la réception du FC Metz, match en retard de la première journée de Ligue 1. Neymar sera donc également suspendu dimanche (13h) à Nice et pourra revenir en Ligue 1 à Reims le 27 septembre.

L’affaire des injures racistes sous instruction

Cette sanction n’a pas de lien direct avec l’accusation de racisme portée par Neymar à l’égard d’Alvaro Gonzalez. Pour cet autre volet, une instruction a été ouverte par la commission de discipline. Elle doit notamment servir à analyser toutes les images du match et les bandes sonores fournies par Téléfoot et beIN Sports. Les conclusions de l’enquête, et les éventuelles sanctions, ne seront pas connues d’ici la semaine à venir.

Au lendemain de cette rencontre sous haute tension, la superstar du PSG s’était exprimé sur cette claque. Il avait reconnu avoir craqué, à cause des injures racistes qu’il attribue au défenseur espagnol. « Hier, j’étais révolté, avait-il écrit sur Instagram. J’ai été puni par un carton rouge parce que j’ai voulu frapper quelqu’un qui m’a offensé. J’ai pensé que je ne pouvais pas partir sans faire quelque chose parce que j’ai réalisé que les arbitres ne feraient rien, qu’ils n’ont pas remarqué ou ignoré l’incident. Durant le match, je voulais répondre comme toujours, en jouant au football. Les faits montrent que je n’ai pas réussi ».

Rmcsport.bfmtv