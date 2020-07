XALIMANEWS- Le 19 février 2020, le chef de l’État avait suspendu par décret, jusqu’à nouvel ordre, toute acquisition de véhicules de fonction et de service au nom de l’administration, des structures parapubliques et des sociétés nationales. Mais ce décret est violé par l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp).En effet, selon le journal Libération repris par Theiydakar, l’organe de contrôle des marchés publics a publié, hier, un avis d’attribution provisoire d’un marché de véhicules dans le quotidien national Le Soleil. Il s’agit du Lot 1 (2 véhicules 4X4 station Wagon, châssis long à 5 portes) et du lot 4 (2 véhicules de type Berline) ont été attribués à EMG pour 112 et 119 millions FCFA.Le lot 3 (2 véhicules de type 4X4) est remporté par Japan motors pour 48,170 millions FCFA. Le lot 2 (véhicule 4X4) est classé sans suite alors que le lot 5 a été déclaré infructueux.