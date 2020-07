XALIMANEWS- Appréhendés pour détention et vente d’armes, Cheikh Lo et Saliou Thiam passent aux aveux. Après qu’on ait retrouvé tout un arsenal d’armes chez lui, Cheikh Lo nie tout de même être le cerveau d’une telle mafia. Selon les informations de Libération, il retourne la balle au vieux Saliou Thiam et l’accuse, en retour, d’être son fournisseur.

« Je connais Saliou Thiam depuis 30 ans. C’est un ami très proche avec qui j’ai partagé beaucoup de choses, mais je m’inscris en faux contre ses allégations. Je ne suis pas son fournisseur de munitions », a-t-il confié aux enquêteurs, soulignant le fait qu’il n’ait « jamais vendu de munitions, ni d’armes à feu à quiconque ».

« Je ne fais que des recommandations et je donne des conseils à des personnes voulant acquérir une arme à feu », s’est-il défendu.

Il soutient ainsi avoir disposé d’une attestation de détention d’arme qui était initialement un port d’armes.

Pour sa part, Saliou Thiam, avoue être à la tête d’un grand réseau, composé et entretenu par des dignitaires religieux résidant entre Dakar, Touba et ses environs.

« Des dignitaires religieux à Touba, Darou Mouhty, Dakar, Diourbel et Thiès me remettent des armes destinées à la vente ou à la réparation. Je peux vous donner leurs noms », a-t-il expliqué.