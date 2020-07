XALIMANEWS- Dans un contexte de reprise du trafic aérien et de réciprocité, rendez-vous est donné, ce vendredi, pour finaliser les discussions. Le Sénégal se félicite de la tenue, ce mardi, au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE), sous la présidence du Ministre Amadou Ba, des discussions diplomatiques entre le Sénégal et l’Union Européenne portant sur l’ouverture de leur territoire respectif aux ressortissants de pays tiers.

C’était en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et de celui du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (MTTA), représentant le Ministre Alioune SARR.

Les discussions qui se sont déroulées dans une ambiance cordiale ont montré une réelle volonté de toutes les parties de trouver une solution.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que le MSAS et le MTTA vont transmettre à l’UE les dernières mesures sanitaires prises pour alimenter leur documentation. Tout en précisant que la première liste publiée n’est que provisoire et étant appelé à une révision régulière, l’UE a tenu à rappeler toute l’importance du Sénégal dans les relations de coopérations qui les lient et réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre dans la recherche d’une solution. Et pour y parvenir, les deux parties se sont donné rendez-vous vendredi prochain pour la poursuite de ces discussions pour une solution profitable à tous.

Avec SenCafé Actu