XALIMANEWS : Le député et guide religieux Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne veut pas rejoindre la coalition au pouvoir, contrairement à ce qui se dit. Mieux, il révèle que le président Macky Sall a cherché à le ralier, en vain. « Ma dignité ne me permet pas de faire la transhumance. Pour vous dire vrai, le président Macky Sall m’a proposé un milliard de francs CFA pour ne pas battre campagne à Touba lors de la présidentielle du 24 Février dernier. Ce que j’ai catégoriquement refusé car ma dignité vaut plus qu’un milliard. Et mon ambition c’est de servir la population de Touba… »