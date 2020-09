XALIMANEWS- Ça grogne depuis ce jeudi 24 septembre 2020 au soir, du fait que le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a été déposé en Prison. Dans un entretien accordé à viberadio ce vendredi, les proches de l’artiste dénoncent un vaste complot contre lui à cause de sa proximité avec l’ex-président IBK.

Les proches de Sidiki Diabaté ont confié sans ambages au site viberadio les vraies raisons de l’acharnement contre l’artiste. Selon eux, Sidiki était très proche de l’ex-Président malien déchu, IBK.

A en croire la team de Sidiki Diabaté, des gens essaient de le monter contre les autorités maliennes après le départ de son parrain, l’ancien Président déchu, IBK.

«Ce qui arrive à Sidiki, c’est un vrai «faux problème». Sidiki est très jalousé, parce qu’il était très proche de l’ancien Président IBK. Il était le poulain, le «bon petit» d’IBK. Sidiki avait accès au Président IBK à tout moment. Il rentrait à la Présidence sans procédure protocolaire. Et cela dérange des gens, ils en sont aigris. Aujourd’hui, le parrain n’est plus aux affaires, ces jaloux veulent nuire à l’artiste à travers une affaire qui date de très longtemps avec son ex-compagne, Mamacita Sow» .Le collaborateur direct et homme de main de Sidiki Diabaté sur viberadio.

BeninwebTv