Somaliland: Echange de coups de poing entre le président de la République et le président de l’Assemblée nationale

C’est chaud à l’assemblée nationale du Somaliland. Muse Bihi Abdi, le président de la République qui s’est autoproclamée indépendante s’est affronté au président de l’assemblée nationale en pleine réunion. Les deux hommes d’Etat se sont échangé des coups de poing très violents.

Le Somaliland, en forme longue la république du Somaliland (en somali, Soomaaliland et Jamhuuriyadda Soomaaliland ; en arabe, ??? ???????, Ar? a?-??m?l, et ??????? ??? ???????, Jumh?r?yat Ar? a?-??m?l), est un ancien territoire britannique situé dans la Corne de l’Afrique. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie et sa Constitution du 30 avril 2000 ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Il est revendiqué comme un État de la République fédérale de Somalie depuis la modification des entités territoriales de 20161.

Avec une superficie d’environ 137 600 km2, il est limitrophe de la Somalie, de l’Éthiopie, de Djibouti et du Yémen (golfe d’Aden). La population est estimée à 3,5 millions d’habitants. La capitale, Hargeisa, a une population d’environ 800 000 habitants.

Musa Bihi Abdi né en 1948 à Hargeisa, Au cours des années 1970, il a été pilote dans l’armée de l’air somalienne sous l’administration Siad Barre. En 2010, Bihi a été nommé président du gouvernement au pouvoir Kulmiye dans la République autoproclamée du Somaliland. En novembre 2015, Bihi a été sélectionné comme candidat présidentiel du parti lors de la 5e convention annuelle du comité central selon Africanolimit.

Dans les années 1970, il a été pilote dans l’armée aérienne somalienne (Somali Air Force) sous l’administration Siad Barre1. En 1985, il a quitté les Forces armées somaliennes pour rejoindre le mouvement rebelle, le Somali National Movement (SNM)1. Ce mouvement a permis de mettre fin au régime dictatorial alors en place en Somalie et qui a donné lieu à des conflits jusqu’en 1991, année de fondation de la République du Somaliland.