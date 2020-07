Tabaski 2020…Macky adresse ses vœux à la Nation

Le président de la République a insisté vendredi sur le respect des gestes barrières contre le Covid-19 et a invité les jeunes à aider à la protection des personnes âgées contre la maladie à coronavirus. S’adressant à la nation à l’occasion de la Tabaski, la fête du sacrifice commémorant la soumission du prophète Ibrahim à Dieu, Macky Sall a tenu à ‘’insister’’ sur le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. ‘’La seule solution qui peut aider à freiner la maladie, c’est le respect des gestes barrières, c’est surtout le port correct du masque et la distanciation sociale’’, a-t-il dit, assurant que ‘’nous pouvons arrêter la propagation et protéger des vies’’ du Covid-19. ‘’La jeunesse a un rôle déterminant à jouer. Elle peut penser qu’elle est protégée. Elle doit protéger les personnes âgées’’, a dit le chef de l’Etat, rappelant que les plus âgés ont payé le plus lourd tribut à la pandémie de coronavirus.

Il a demandé le pardon de tous et a accordé le sien à tout le monde à l’occasion de la Tabaski, célébrée le 10 du dernier mois du calendrier musulman.

Cette année, la Tabaski se déroule dans un contexte singulier : la pandémie de coronavirus, qui a fait des centaines de milliers de morts dans le monde. Au Sénégal, un peu plus de 10.000 cas de coronavirus ont été recensés par le ministère de la Santé depuis la découverte du premier cas dans le pays, le 2 mars. Quelque 200 personnes en sont mortes, et 3.176 patients sont pris en charge dans les centres de traitement de la maladie, selon le dernier bilan donné de la maladie, jeudi, par le ministère de la Santé.