XALIMANEWS- Le président du Grand Parti souhaite une bonne fête aux sénégalais en cette veille de tabaski. El Hadji Malick Gakou a profité de l’occasion pour leur demander de respecter les gestes barrières: « Bonne fête de Tabaski à la Ummah islamique. Que Dieu dans sa miséricorde infinie nous pardonne nos péchés et exauce nos prières pour un Sénégal eternel dans la paix et le progrès.

Dans ce contexte mondial marqué par la propagation de la pandémie à Covid-19, il urge de ne ménager aucun effort pour le renforcement des mesures barrières et de la cohésion nationale. Aid El Kebir Moubarak « , a-t-il indiqué.